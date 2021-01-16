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В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение

В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение

Русская православная церковь (РПЦ) на фоне пандемии коронавируса рекомендует верующим в этом году отказаться от крещенских купаний и не погружаться в прорубь.

Соответствующее заявление в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» сделал 16 января глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что церковь не может отменить купания на Крещение, так как они не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по собственной инициативе. Иларион подчеркнул, что лично для себя решил в этом году в прорубь не погружаться.

«Я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — добавил митрополит.

Обсуждая празднование, он рассказал, что в храмах будет раздача крещенской воды. При этом иерарх выразил надежду на то, что верующие проявят сознательность и будут находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее ИА Newstes сообщало, что после Нового года митрополит Иларион призвал верующих, особенно пожилых, не посещать на Рождество храмы, а наблюдать за службой по телевидению.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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