В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
Русская православная церковь (РПЦ) на фоне пандемии коронавируса рекомендует верующим в этом году отказаться от крещенских купаний и не погружаться в прорубь.
Соответствующее заявление в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» сделал 16 января глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Представитель РПЦ отметил, что церковь не может отменить купания на Крещение, так как они не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по собственной инициативе. Иларион подчеркнул, что лично для себя решил в этом году в прорубь не погружаться.
Обсуждая празднование, он рассказал, что в храмах будет раздача крещенской воды. При этом иерарх выразил надежду на то, что верующие проявят сознательность и будут находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее ИА Newstes сообщало, что после Нового года митрополит Иларион призвал верующих, особенно пожилых, не посещать на Рождество храмы, а наблюдать за службой по телевидению.