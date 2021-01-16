В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц

Вадим Карасев

Власти Саудовской Аравии хотят построить город будущего The Line — без машин, трасс и улиц. Начало работ запланировано на первую половину 2021 года, пишет издание Designboom.

Город появится в инновационном районе Неом на побережье Красного моря и будет выглядеть как 170-километровая линия. Предполагается, что он обеспечит 380 тысяч рабочих мест, увеличив ВВП страны на 48 миллиардов долларов к 2030 году.

"Почему семь миллионов человек должны ежегодно умирать из-за загрязнения окружающей среды? Почему мы должны ежегодно терять миллион человек из-за ДТП? И почему мы должны мириться с потраченными на поездки на работу годами жизни? Нам нужно преобразовать концепцию обычного города в футуристическую", — рассказал о причинах запуска проекта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд.

В The Line применят передовые технологии для сохранения природы: экологические источники энергии для функционирования сообщества, углеродно-положительные строения (Carbon Positive). Все сервисы для жителей разместят в пешей доступности, часть инфраструктуры расположат под землей, а ещё ниже уровнем проложат линию экологичного общественного транспорта. Это позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут.

