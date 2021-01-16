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В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа

В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) может уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила в 15 января телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Согласно конституции, сенаторы должны будут приступить к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента на следующий день после получения заключения. Сама Пелоси отказалась в пятницу на пресс-конференции уточнить, когда именно она планирует направить на рассмотрение Сената статью обвинения Трампа, утвержденную Палатой представителей. Сама верхняя палата возобновляет свою работу 19 января.

14 января газета Politico сообщила, что Сенат может приступить к рассмотрению дела об импичменте Трампа, как ожидается, всего через час после инаугурации следующего главы вашингтонской администрации Джозефа Байдена, предстоящей 20 января. Согласно изложенным ею сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей Конгресса, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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