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В США задержан участник штурма Капитолия, кинувший огнетушитель в полицию

В США задержан участник штурма Капитолия, кинувший огнетушитель в полицию

В американском штате Пенсильвания местная полиция задержала участника штурма Капитолия, который во время протестов бросил огнетушитель в полицейских.

Как сообщает CNN, речь идет о бывшем 55-летнем пожарном из Пенсильвании Роберте Сэнфорде. Он был задержан по обвинению в незаконном проникновении в государственное здание и хулиганских действиях, в результате которых пострадали трое сотрудников правоохранительных органов.

Если верить тому, что сообщает американский телеканал, Сэнфорд метнул огнетушитель с невероятной меткостью — он попал в одного из полицейских, а потом срикошетил и задел еще двух стражей порядка.

Как сообщило министерство юстиции США, экс-пожарный был замечен на видео с «красным предметом, который, по-видимому, является огнетушителем», после того, как он перелез через стену Капитолия.

Никто из полицейских не пострадал. По словам офицера Уильяма Янга, он почувствовал «сильный удар по задней части своего шлема». При этом он видел огнетушитель, но не знал, кто его кинул. После осмотра в больнице ему разрешили вернуться на службу.

Всего бывшему пожарному выдвинули четыре обвинения: умышленное проникновение в государственное учреждение, хулиганство, гражданские беспорядки и нападение на правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, 6 января в Конгрессе проходило утверждение результатов выборов президента США, согласно которым победил демократ Джо Байден. С этим не согласились сторонники Дональда Трампа, которые устроили массовый митинг и захватили здание Капитолия.

Как сообщало ИА Newstes, в ходе захвата здания по официальным данным погибли 5 человек, а 52 были арестованы. Заседание пришлось прервать на несколько часов, но затем дебаты возобновились и победа Байдена была официально утверждена.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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