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Вертолет организаторов "Дакара" столкнулся с КамАЗом

Вертолет организаторов "Дакара" столкнулся с КамАЗом

В Саудовской Аравии во время ралли "Дакар-2021" грузовик российской команды "КамАЗ-Мастер" столкнулся с вертолетом, который приблизился к нему во время двенадцатого этапа.

Видео инцидента появилось в соцсетях — на нем видно, как автомобиль подпрыгивает на кочке и касается вертолета. Машины не понесли серьезного урона, не считая оторванного воздухозаборника, никто из людей тоже не пострадал.

Российская команда в 18-й раз одержала победу на ралли. На заключительном этапе Дмитрий Сотников занял второе место, Антон Шибалов — третье, таким образом российские гонщики сохранили первую строчку в общем зачете. По итогам марафона они заняли весь пьедестал.

Ралли "Дакар" проводится с 1978 года, но вот уже 12 лет, как гонщики не финишируют в одноименном городе, столице Сенегала — организаторы опасаются терактов во время соревнования.

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По материалам: uposters.ru

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