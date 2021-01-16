ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики

Вадим Карасев

ВКС России разместили на Новой Земле (Архангельская область) истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые будут вести боевое дежурство в Арктике, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как отмечается, экипажи самолетов заступили на дежурство по охране государственной границы России в воздушном пространстве на архипелаге. Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что в Анадыре на Чукотке размещены истребители МиГ-31, они будут нести боевое дежурство в регионе, имеющем морскую границу с США.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Как писал Ruposters, американские ВМС начнут патрулирование в Арктике у границ России.