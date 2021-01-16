Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики

ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики

ВКС России разместили на Новой Земле (Архангельская область) истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые будут вести боевое дежурство в Арктике, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как отмечается, экипажи самолетов заступили на дежурство по охране государственной границы России в воздушном пространстве на архипелаге. Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что в Анадыре на Чукотке размещены истребители МиГ-31, они будут нести боевое дежурство в регионе, имеющем морскую границу с США.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Как писал Ruposters, американские ВМС начнут патрулирование в Арктике у границ России.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лунный день сегодня 16 января 2021 года
Лунный день сегодня 16 января 2021 года
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него
Битва платьев: Джоан Смоллс против Энн Хэтэуэй
Битва платьев: Джоан Смоллс против Энн Хэтэуэй
В США задержан участник штурма Капитолия, кинувший огнетушитель в полицию
В США задержан участник штурма Капитолия, кинувший огнетушитель
Россиянам объяснили, как получить пенсию больше 25 тысяч
Россиянам объяснили, как получить пенсию больше 25 тысяч
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
В России третий день подряд больше 24 тыс новых заболевших за сутки
В России третий день подряд больше 24 тыс новых заболевших за сутки

Топ на сегодня

Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в регионе
Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили
Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный процесс
Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя
Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике

Еще по теме

ВКС РФ в Красноярске получили партию модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ
Модернизированные МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ
Модернизированные МиГ-31 поступили на авиабазу в Красноярском крае
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 двух авиполков ЦВО в ходе учения на Урале прикрыли ракетоопасные направления