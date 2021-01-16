Власти спросят мнение сахалинцев о бейджах для привитых

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Власти Сахалинской области не будут вводить бейджи для вакцинированных от коронавируса и другие подобные меры, пока не обсудят их с общественностью, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Ранее глава области Валерий Лимаренко заявил, что жителям, которые сделали прививку от коронавируса, будут давать специальные бейджи, освобождающие от необходимости носить маску в общественных местах.

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«Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем. Наша цель — формирование коллективного иммунитета. Для нас важны как общественное здоровье, так и мир в обществе»,— приводится на сайте слова губернатора региона Лимаренко.

Такое решение глава Сахалинской области вызвало критику у экспертов. Некоторые из них заявили, что маски нужно носить даже после вакцинации.