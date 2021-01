"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии

Вадим Карасев

53-летнего Филиппа Киркорова рассмешили приплывшие к нему во время отдыха на Багамах фекалии. Певца удивили размеры экскрементов.

Филипп Киркоров показал поклонникам видео со своего отдыха на Багамских островах, где он отправился посмотреть на диких свиней.



Однако во время кормежки животных король российской эстрады заметил подплывшие к его судну фекалии довольно внушительных размеров. Заметив их, певец громко рассмеялся и рассказал о находке окружающим.

"Oh no, we go, we go! Вот такая какашка! Фу!" — заявил Киркоров с выражением отвращения на лице, засняв плавающие фекалии на камеру.

Видео певца не оценили подписчики. "Какая какашка красивая", "***** обязательно показывать ? кошмар", "Вот вы все звезды едете отдыхать, плавать за свои миллионы в поросячьем или коровьем *****", — цитирует пользователей сети издание Vse42.ru.

