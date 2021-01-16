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ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы

ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы

Верховный суд встал на сторону жителя Ейска, который был уволен с работы после похода на футбол, сообщает РАПСИ.

Местный суд подтвердил правоту работодателя. Однако ВС указал на то, что судьи нижестоящей инстанции приняли во внимание только дисциплинарный проступок работника (уход с работы до окончания трудового дня), но не учли обстоятельства, при которых он был совершен, и "предшествующее поведение работника, его отношение к труду".

ВС постановил, что организованная поездка на футбольный матч, о которой сотрудник заранее известил начальство, не может быть основанием для увольнения или для оформления прогула. В такой ситуации работодатель обязан доказать факт грубого нарушения трудовой дисциплины, чего в этом конкретном случае сделано не было.

Кроме того, судьи ВС сочли несправедливым игнорирование нижестоящим судом доводов уволенного сотрудника, который настаивал на том, что согласовал с руководством поход на матч и что начальник ему мстил. Как выяснилось, мужчину уже дважды увольняли с этой работы под надуманным предлогом, но он восстанавливался через суд.

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По материалам: uposters.ru

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