5 самых опасных дней в феврале 2021 года

Вадим Карасев

Первый месяц 2021 года подходит к концу. Наступает идеальный момент для планирования дел на февраль. Для этого нужно знать, в какие дни нас всех ждут неприятности и на какие числа лучше не планировать важных дел.

Самыми мощными катализаторами проблем в нашей жизни являются такие чувства, как зависть, злость и обида. Есть пять эффективных способов, которые помогут вам избавиться от этого ментального мусора, блокирующего поступление позитивных космических волн. Если вы научитесь бороться со всем этим, то даже самый неприятный день будет относительно стабильным.

3 февраля — перигей негативной Луны

Первый неблагоприятный день февраля — это перигей убывающей Луны в Весах. Перигей — это очень сильное сближение Луны с Землей. В этом нет ничего плохого, если только Луна в этот момент не негативна. К сожалению, 3 февраля именно такой она и будет, так как фаза убывания плохо сочетается с энергией Весов. Этот день будет довольно непредсказуемым. Люди могут много врать, а происходящие события могут приносить нам много проблем и расстройств.

8 февраля — Солнце в соединении с Меркурием

Соединение Солнца и Меркурия — это всегда плохо. Данный аспект порождает много негативной энергии. Оба этих небесных тела представляют стихию Огня, так что в этот день можно ждать много ссор, конфликтов, неурядиц в любовной сфере. Особенно трудно придется тем, кто общителен и любит делиться эмоциями с окружающими. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют этого не делать. В этот день лучше быть в уединении и стараться не провоцировать окружающих на негатив, на ссоры. Любая перепалка может стать началом затяжного конфликта.

11 февраля — Венера в соединении с Юпитером

В этот день будет актуален аспект Венеры с Юпитером. Сам по себе он не так уж и плох, но нельзя забывать о том, что Юпитер и Сатурн сейчас двигаются практически синхронно, поэтому данный аспект будет двойным, а Венера с Сатурном и Юпитером, мягко говоря, не в ладах. Эти две огромные планеты обладают тяжелой энергией, которая блокирует попытки Венеры помочь людям с восстановлением сил. 11 числа желательно не браться за новые дела, не переутомляться.

13 февраля — Меркурий в соединении с Венерой

Это очень неблагоприятный день. Многие эксперты считают, что это и вовсе будет самый опасный день февраля. Снова соединение, но теперь уже Меркурия и Венеры — двух самых сильных планет, которые принимают наибольшее участие в формировании событий в жизни людей. Сближение этих двух планет произведет сильнейший выброс отрицательной энергии в космос, которая ударит по выносливости людей и их удаче в финансовой и любовной сферах. В этот день не стоит отправляться в дальние поездки, знакомиться с новыми людьми и производить финансовые траты.

27 февраля — полная Луна в Деве

27 числа произойдет Полнолуние под воздействием тяжелой стихии Земли. Это очень неблагоприятный день, в который лучше не полагаться на интуицию. Луна в Деве в момент своего энергетического пика производит много негативных волн. Они затуманивают разум, делают людей слишком нервными и мнительными. Позитивные эмоции и радость быстро забываются, а ссоры, неприятные воспоминания и прочий негатив всплывает на поверхность.