8 слов-паролей для мощной энергозащиты в любых ситуациях

Вадим Карасев

Слова являются крайне действенной магией, особенно в борьбе с проблемами и неурядицами. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, какие слова можно назвать самыми мощными оберегами.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о словах-паролях для достижения целей, привлечения денег и обретения любви. Настало время ознакомиться с магическими словами, которые помогут защититься от чего-то плохого. Старайтесь запоминать как можно больше таких слов, чтобы в жизни было меньше безвыходных ситуаций.

«Добро»

Это очень мощное защитное слово, которое полезно произносить, когда ситуация накаляется и вы чувствуете, что сейчас произойдет что-то плохое — кто-то начнет ругаться, драться, выяснять отношения. Также это слово помогает, когда ругань уже началась. Это слово поможет остановить перепалку, устанавливая энергозащиту от внешних раздражителей.

«Спокойствие»

Это одно из самых мощных и универсальных слов-паролей. Оно помогает, когда вы переживаете на экзамене, на собеседовании. Оно будет полезным и в те моменты, когда вы выходите из себя. Очень действенной в таком случае будет и дыхательная практика — десять очень плавных и сильных вдохов с не менее плавным и долгим выдохом. Это хорошо успокаивает нервную систему.

Данное слово также очень полезно в тех ситуациях, когда вы не можете выбросить что-то из головы. Это могут быть какие-то неприятные воспоминания, обиды. «Спокойствие» поможет победить это всё без труда.

«Свобода»

Это идеальное слово-пароль для борьбы с вредными привычками. Например, если вы бросаете какую-то привычку, его стоит говорить как можно чаще. Если вы уже бросили что-то или добились отличных результатов, но иногда вам хочется снова вернуться к этой плохой привычке, в такие моменты нужно произносить «свобода». Вы сможете освободиться от таких мыслей, установив энергозащиту от своих личных слабостей.

«Терпение»

Данное слово-пароль является сильнейшим помощником в те моменты, когда вы устали. Например, если у вас очень сложный день на работе, а вам еще очень много дел нужно успеть завершить до его окончания, «терпение» поможет установить защиту от переутомления. В современном ритме жизни это очень полезно.

«Защищай»

Это слово ставит энергетическую защиту на человека от любой беды, помогая обходить стороной различные опасности. Неплохим аналогом такого слова-пароля можно считать слово «удача». Оно более полезно в финансовой сфере. Если же вы просто чувствуете приближение неприятностей, лучше использовать «защищай».

«Прочь»

Это слово помогает побеждать токсичные установки. Например, вы работаете над каким-то очень сложным проектом, и у вас появилась толика сомнения в том, что все получится. Тут на помощь и должно приходить данное слово. Его же можно использовать в тех ситуациях, когда вы после ссоры с любимым человеком думаете, что пора расстаться или что вас не любят.

«Хвалить»

Если человек оказывает на вас негативное энергетическое воздействие, то нужно говорить себе это слово-пароль, чтобы не поддаться искушению и не начать отвечать агрессией на агрессию. Это слово-помощник в ситуациях, когда на ваше биополе создается сильное влияние со стороны неприятного человека.

«Отложи»

Бывает так, что какой-то человек уже заразил вас негативом. Вы обижаетесь на него или таите злость, испытываете мощную агрессию. Слово «отложи» поможет защитить свою ауру и перестать думать о проблеме.