Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Администрация Байдена начала переговоры с Ираном

Администрация Байдена начала переговоры с Ираном

Официальные лица от имени избранного президента США Джозефа Байдена ведут переговоры с Ираном об условиях возвращения Вашингтона к ядерной сделке. Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения в субботу, 16 января.

По данным телеканала, за несколько дней до инаугурации официальные лица Байдена уведомили Израиль, что начали поиски возможности вернуться к ядерной сделке с Тегераном.

Кроме того, канал сообщил, что Израиль намерен попытаться улучшить ядерную сделку Ирана и включить ограничения на поддержку террористической деятельности и иранскую программу баллистических ракет.

Что касается возможности военных действий по отношению к Ирану со стороны США в оставшиеся дни президентства действующего американского лидера Дональда Трампа, канал выразил мнение, что нападения не будет.

Ранее 16 января Великобритания, Германия и Франция призвали Иран остановить исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана.

5 января Ирану удалось завершить обогащение урана на уровне 20%. Сообщалось, что процесс обогащения урана до уровня 20% значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года уровень в 4%.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Ирана было принято в результате давления со стороны США. Она также подчеркнула, что это, несомненно, является отступлением от договоренностей СВПД.

4 января в ООН призвали Тегеран соблюдать условия СВПД и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»
В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»
8 слов-паролей для мощной энергозащиты в любых ситуациях
8 слов-паролей для мощной энергозащиты в любых ситуациях
Эксперт рассказал, как России победить США на море
Эксперт рассказал, как России победить США на море
5 самых опасных дней в феврале 2021 года
5 самых опасных дней в феврале 2021 года
СМИ: Беспорядки в Вашингтоне спонсировали из-за границы
СМИ: Беспорядки в Вашингтоне спонсировали из-за границы
Собянин расширил список категорий для вакцинации
Собянин расширил список категорий для вакцинации
В Египте начаты срочные испытания «Спутник V»
В Египте начаты срочные испытания «Спутник V»
Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
На Украине работникам сферы обслуживания официально запретили говорить по-русски
На Украине работникам сферы обслуживания официально запретили
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина,

Топ на сегодня

Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
В Литве снова подумывают занести Филиппа Киркорова в «чёрный список»
В Литве снова подумывают занести Филиппа Киркорова в «чёрный список»
В России третий день подряд больше 24 тыс новых заболевших за сутки
В России третий день подряд больше 24 тыс новых заболевших за сутки

Еще по теме

ЕС сделает всё возможное для сохранения в силе ядерной сделки с Ираном
Роухани: президенту США не удалось подорвать ядерную сделку с Ираном
Байден: Выход Вашингтона из соглашения с Ираном изолирует США
Нетаньяху призвал Европу серьезно отнестись к угрозе США по сделке с Ираном