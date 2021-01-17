Анкара и Баку проведут первые после войны учения на границе с Арменией

Лидия Мартынова

Турция и Азербайджан в первой половине следующего месяца проведут в турецком городе Карс, расположенном поблизости от границы с Арменией, совместные военные учения под кодовым наименованием Kış 2021 («Зима — 2021»). Маневры запланированы на 1—12 февраля, передаёт государственное информагентство Anadolu со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

Учения будут сосредоточены на эксплуатационных возможностях вооружений и военной техники в суровых погодных условиях зимних месяцев, отработке методов укрытия, технического обслуживания техники и обучения личного состава. Обе стороны будут практиковать наземные и воздушные атаки, десантирование, воздушно-десантные операции и их материально-техническую поддержку, пояснили в турецком военном ведомстве.

Отмечается, что азербайджанские военнослужащие уже отправились в Карс для подготовки к предстоящим учениям. ​

Последний по времени совместный военный тренинг в формате масштабных тактических и лётно-тактических учений с боевыми стрельбами и с участием сухопутных войск и ВВС двух стран прошёл в июле—августе 2020 года, примерно за полтора месяца до начала войны в зоне карабахского конфликта. В маневрах на азербайджанской территории, включая Нахичевань, были задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и миномёты, а также боевая авиация и средства противовоздушной обороны вооружённых сил двух стран. На авиабазы в Азербайджане были переброшены турецкие истребители F-16, которые, по данным официальных лиц Армении, не покинули территорию крупнейшей закавказской республики после учений и принимали непосредственное участие в воздушных операциях в Нагорном Карабахе.

Турецкие F-16 в первый же день возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта, 27 сентября, нарушили воздушное пространство Армении, заявил 15 октября на пресс-конференции в Ереване заместитель командующего войсками ПВО ВС Армении полковник Гарри Мовсесян. «Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе — ложь. Турецкие истребители F-16 ещё в июле прибыли в Азербайджан через воздушное пространство Грузии. Они принимали участие в турецко-азербайджанских военных учениях. После этих учений они остались на военном аэродроме (азербайджанской) Гянджи», — сказал тогда армянский военный.

По данным Министерства обороны Армении, 27 сентября турецкий F-16 нарушил воздушное пространство республики, углубившись на 6 километров. Через двое суток, 29 сентября, в результате удара боевой машины ВВС Турции был сбит штурмовик Су-25 ВВС Армении. Далее 10 октября с F-16 были нанесены удары по окрестностям Капана, города на юго-востоке Армении.

Активность турецкой авиации в армянском приграничье в государственной организации «Армаэронавигация» фиксировали с первого дня начала боевых действий в Карабахе, завершившихся 9 ноября подписанием трёхстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией. В частности, турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2 каждый день вылетали на разведывательные полёты на границе с Арменией. Они наблюдали за районом Гюмри, где расположена 102-я российская военная база, и аэропортами в Ереване. Кроме того, отдельный воздушный командный пункт связи курсировал недалеко от армянской границы близ турецкого Эрзурума.

Напомним, Анкара оказывало Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.