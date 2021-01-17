Банкир предупредил о риске обрушения мирового рынка акций в 2021 году

Анастасия Иванова

Президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин предупредил частных инвесторов о риске высокой инфляции и обрушения акций во всем мире.

«Частные инвесторы должны иметь это в виду, делая вложения на финансовом рынке», — цитирует банкира РИА Новости.

По его мнению, предпосылки для этого создают действия Европейского Центробанка и ФРС США по накачке экономики деньгами.

«Я ожидаю „большого бума“ на мировом рынке — в смысле, большого удара с точки зрения количества денег, выпущенных центральными банками», — сказал Панкин.

Банкир подчеркнул, что на мировом рынке складывается парадоксальная ситуация: экономика сокращается, перспективы роста не очень понятны, но при этом идет бум на рынке акций и на рынке недвижимости.

«Такая ситуация не имеет аналогов в истории», — резюмировал он. — Есть опасения, что на мировом рынке эта денежная масса приведет к инфляции, росту процентных ставок. Это будет означать, что пойдет падение и на акционерном рынке: как только по депозитам, по облигациям ставка увеличится, это будет серьезным ударом по рынку акций. Поэтому говорить о том, что акции — это гарантированное вложение для частных лиц — я бы этого очень опасался».