Безопасность предприятий усилят дистанционным контролем

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

В России будет проводиться эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности. Документ с соответствующими поправками в действующее законодательство вступает в силу 17 января.

Эксперимент будет проводиться с 1 февраля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Его целью является перевод обязательной документации, которая ведётся организацией в бумажном виде, в электронный вид. А заполнять её нужно будет в личном кабинете в новой системе. Программа будет анализировать эту информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. У организаций появится возможность, не дожидаясь прихода инспектора, самостоятельно проверить документацию и исправить нарушения.

Приоритетная программа в сфере промышленной безопасности, как отмечается в сопроводительных документах к инициативе, предусматривает переход от всеобъемлющего контроля к дифференцированному планированию проверок, которые будут проводиться в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Это, как отмечают авторы инициативы, увеличит охват потенциальных нарушителей обязательных требований, представляющих угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, и одновременно уменьшить нагрузку на подконтрольные субъекты, не представляющие угрозы причинения вреда таким ценностям.

В рамках внедрения риск-ориентированного подхода предусмотрено развитие систем управления рисками в контрольно-надзорных органах, в том числе в части создания массивов «больших данных» и с их использованием на регулярной основе переоценивание рисков в зависимости от фактического состояния объектов.

Законы, вступающие в силу с 17 января

Также новая система будет в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций.

Для участия в эксперименте организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, могут подать заявку в Ростехнадзор и заключить с ведомством соглашение о применении системы дистанционного контроля.

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