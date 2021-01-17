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Число отравившихся водой в Буйнакске выросло до 300 человек

Число отравившихся водой в Буйнакске выросло до 300 человек

На треть выросло число обратившихся за помощью к врачам с признаками отравлениями в дагестанском Буйнакске. Как сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье 17 января, большинство пострадавших — дети.

«С начала массового отравления в Буйнакске с признаками отравления к врачам обратились 303 человека. Из них 239 — дети», — уточнили официальный источник.

По его словам, в настоящее время в больнице лежат 70 человек, 43 из которых — дети. За последние сутки излечились от отравления и отравились домой 34 человека.

Ранее около 200 человек обратились к врачам с признаками отравления с 11 января текущего года. По данным Роспотребнадзора республики, отравление произошло из-за некачественной питьевой воды. Как сообщало ИА Newstes, в ведомстве заявили, что по результатам исследования водопроводной воды в Буйнакске была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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