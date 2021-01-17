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Чубайс указал на грубую ошибку властей России

Чубайс указал на грубую ошибку властей России

Власти вовремя не ввели в России углеродный налог, и теперь российские компании будут вынуждены платить его Евросоюзу, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Он отметил, выступая на Гайдаровском форуме, что введение трансграничного углеродного регулирования для отдельных секторов экономики обсуждается в рамках утвержденной в ЕС программы "Зеленый курс".

В моем понимании, власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому. Ошибка власти, когда то, что можно и нужно было коммерциализировать, власть не смогла коммерциализировать.

Дискуссия о введении такого налога в России велась в течение 5 лет, напомнил Чубайс, но в результате он так и не появился.

"Зеленый курс" — масштабный план госинвестиций и реформирования законодательства в ЕС с целью к 2050 году выйти на нулевые выбросы углерода. В рамках его реализации будут расти стоимость выбросов СО2 и сокращаться бесплатные квоты, которые сейчас есть у многих отраслей европейской промышленности.

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По материалам: uposters.ru

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