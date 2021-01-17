Емкости для хранения ручек, карандашей и фломастеров

Влада Некрасова

Многие дети и не только дети увлекаются рисованием, есть альбомы краски и карандаши, кисточки, фломастеры, и все это где-то нужно хранить. Мест для хранения письменных принадлежностей множество. Но самым легким и доступным являются емкости в виде стаканчиков. Ведь в них удобно сложить пишущие предметы, а потом достать. Сразу видно, какой цвет нужно взять, да и обратно поставить очень легко, если взял не тот. Существует очень много техник, с помощью которых можно смастерить такой простой предмет. При этом времени это займет очень мало, а на столе ребенка после этого будет порядок.

Материалы, которые понадобятся для изготовления подставки под письменные принадлежности самые разнообразные. Чаще всего за основу берут готовый стаканчик и декорируют его, либо втулку от туалетной бумаги. Также это может быть отрезок трубы ПВХ.





Если же выбор пал на трубы ПВХ, то здесь фантазии нет предела. Можно взять деревянную или любую другую подставку. Нарезать труб разного размера и диаметра. Выставить композицию на подставку, здесь может быть не одна труба, а сразу несколько. Их можно покрасить, задекорировать в технике декупаж, оплести бисером или обклеить и многое другое.Такая подставка не оставит равнодушными детей, да и для некоторых взрослых может стать хорошим подарком.