Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января

Анастасия Иванова

Евросоюз намерен предупредить международное сообщество, что мировые рынки слишком зависят от доллара и ищет способы снизить уязвимость Европы перед санкциями США и другими финансовыми рисками, бросая вызов господству валюты всего за несколько дней до инаугурации Джозефа Байдена на посту президента. Согласно проекту документа Европейской комиссии, который оказался в распоряжении Financial Times, Евросоюз также должен найти способы повысить роль евро в свете уроков, извлеченных из пандемии. В документе говорится, что «мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара США».

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 49,6 тысячи беженцев, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 177 беженцев. «Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 638 беженцев. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В Норвегии растет озабоченность проблемой безопасности для пожилых людей вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech после смерти 29 человек, получивших инъекцию этого препарата, передает Bloomberg. Норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) сообщило, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы другие вакцины в стране были недоступны. Там уточнили, что у всех умерших после прививки были серьезные основные заболевания, их минимальный возраст — 75 лет. Всего в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 42 тысячи человек, отмечает Bloomberg.

В Великобритании число случаев Covid-19 за сутки выросло на 41 346, скончались 1295 человек, свидетельствуют данные Минздрава страны. Днем ранее было зарегистрировано 55 761 случай заболевания, скончались 1280 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,35 миллиона человек, скончались более 88,5 тысячи. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый.

Специалисты Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил в субботу помощник министра Мухаммед Хасани, передает издание Al-Watan. «Сейчас в исследовательском комитете Минздрава проходят клинические испытания вакцины „Спутник V“, — рассказал он. — Российская вакцина находится в приоритете исследований в настоящее время, тем более, что ее характеристики с производственной точки зрения очень схожи с препаратом AstraZeneca».

В Дании обнаружили первый случай нового штамма коронавируса из Южной Африки. Об этом сообщает издание Berlingske со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. Более заразный вариант вируса выявили на острове Зеландия (самый густонаселенный остров архипелага). Им оказался заражен мужчина, недавно прилетевший из Дубая. По словам профессора экспериментальной вирусологии Копенгагенского университета Алана Рандрупа Томсена, новая мутация COVID-19 появилась в Дании очень не вовремя. «С эпидемической точки зрения сейчас очень плохое время для появления у нас этого типа вируса, потому что он имеет некоторые характеристики британского штамма. А мы не хотим усугублять ситуацию, в которой уже находимся», — заявил Томсен.

Повторные выборы мэров Борисполя и Броваров в Киевской области, а также Новгорода-Северского в Черниговской области, где ранее кандидаты-лидеры умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, пройдут в воскресенье, 17 января. Как сообщила Центральная избирательная комиссия Украины, пройдут также выборы 40 депутатов местных, 11 поселковых и 40 сельских советов.



