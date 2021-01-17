Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара

Анастасия Иванова

Евросоюз намерен предупредить международное сообщество, что мировые рынки слишком зависят от доллара и ищет способы снизить уязвимость Европы перед санкциями США и другими финансовыми рисками, бросая вызов господству валюты всего за несколько дней до инаугурации Джозефа Байдена на посту президента.

Согласно проекту документа Европейской комиссии, который оказался в распоряжении Financial Times, Евросоюз также должен найти способы повысить роль евро в свете уроков, извлеченных из пандемии. В документе говорится, что «мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара США, чтобы смягчить финансовую напряженность и риски для стабильности». В Брюсселе полагают, что усиление глобальной роли евро защитит европейскую экономику от валютных потрясений и уменьшит зависимость от других валют.

Проект документа показывает всю глубину разочарования ЕС после четырех лет правления Дональда Трампа, политика которого подчеркнула доминирование США и их валюты в мировой финансовой системе. В частности, в документе отмечаются трудности, которые испытал ЕС перед лицом санкций против Ирана, введенных Трампом, и ссылаются на них как на доказательство необходимости «защитить» блок от «последствий незаконного экстерриториального применения» таких мер. Стратегия Трампа в отношении Ирана оказала прямое влияние на финансовую инфраструктуру в Европе, такую как система обмена платежными сообщениями Swift и депозитарии ценных бумаг Euroclear и Clearstream, отметили в Брюсселе.

Санкции Вашингтона в отношении Ирана означали, что руководству Европейского сообщества пришлось создать специальный механизм для облегчения платежей в законной торговле между ЕС и Исламской республикой.

«ЕС должен разработать меры по защите своих операторов в случае, если третья страна заставит базирующиеся в Евросоюзе инфраструктуры финансового рынка соблюдать принятые в одностороннем порядке санкции», — говорится в документе.

Эксперты также подчеркнули стремление ЕС после ухода Трампа укрепить свою «самодостаточность» в целом ряде секторов, включая финансы, после того как уходящая администрация США нарушила трансатлантические нормы права.

Европейские политики также хотят найти энергетические альтернативы сырой нефти, где основные ориентиры, такие как Brent и WTI, привязаны к доллару. В документе говорится о газе, на продаже которого очень быстро заключаются контракты в евро на бирже в Амстердаме, и о водороде. Как отмечают аналитики, документ должен быть принят Еврокомиссией до инаугурации Байдена. В ЕС пообещали начать новую эру сотрудничества с Вашингтоном после «ожесточенных лет» правления Трампа.