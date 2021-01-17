Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Вадим Карасев

Астрологические прогнозы Василисы Володиной всегда полны полезных советов и важной информации относительно благоприятных и неблагоприятных событий. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы быть успешнее.

Самой важной сферой жизни с 18 по 24 января для многих людей будет работа и финансы. К сожалению, звезды и планеты не в лучшем положении для того, чтобы беззаботно идти вперед и не думать о последствиях, так что старайтесь пользоваться камнями для привлечения денег, если хотите увеличить доходы или как минимум оставить их на том же уровне.

Овен

Существует пять причин, по которым человека могут преследовать неудачи. Овнам стоит проверить себя и избавиться от того, что тянет их на дно. Настало время для активного изменения своей жизни, работы над собой, получения новых знаний. Те Овны, которые думают, что знают всё, будут находиться в зоне риска. Чрезмерная самоуверенность сейчас наказуема. Звезды хотят, чтобы люди этого Знака посмотрели на себя со стороны, провели самоанализ. Это идеальное время для духовных поисков, постановки новых целей и укрепления здоровья.

Телец

У Тельцов наступает время, когда необходимо избавляться от вредоносных установок. Это тот самый период, когда стоит полагаться на самих себя, на свою интуицию и знания. Чужие советы могут завести Тельцов в такие дебри, из которых найти выход будет практически невозможно. В четверг и субботу полезно будет заниматься спортом. Шопинг лучше оставить на пятницу, а во вторник и среду лучше не переутомляться. Вселенная желает, чтобы Тельцы научились принимать окружающих людей такими, какие они есть. Наступает период, когда нужно уметь прощать.

Близнецы

Близнецам придется много спорить на этой неделе, много времени проводить в дискуссиях, доказывая свою правоту и состоятельность. Эффективные техники и секреты помогут более эффективно убеждать окружающих в своей правоте. 22, 23 и 24 января лучше провести в уединении. Остальные дни тоже подходят для общения, романтики и знакомств не лучшим образом, поэтому лучше сфокусироваться на личных делах в свободное от работы время. Это идеальное время для того, чтобы начать заботиться о своем здоровье, бороться с вредными привычками.

Рак

Наступает время, когда можно без особого труда поменять свою жизнь, но для начала нужно изменить свое отношение к ней. Возможно, Ракам стоит ознакомиться с восемью принципами дзен, которые позволят им поменять свою жизнь. Это простые истины, понятные даже детям. В целом неделя будет довольно монотонной и спокойной. Начать ее стоит с наведения порядка дома и на рабочем месте. Не нужно обращать внимание на сплетни и всё то, что говорят окружающие. Лучше поберечь свои нервы и драгоценное время.

Лев

Очень большое значение для Львов будет играть то, как они выглядят и во что они одеты. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как узоры на одежде влияют на энергетику. Наступает время, когда Львам нужно надевать больше одежды в клетку. Она будет обладать защитными свойствами и сбережет нервы Львов. На этой неделе лучше не перебарщивать с напористостью, так как это может отпугнуть удачу. Большой успех ожидает тех, кто работает в сфере услуг, но мало контактирует с клиентами. Также удача ждет водителей и спортсменов.

Дева

У Дев финансы и работа станут не только самой важной сферой, но и единственной, в которой их ожидают большие прорывы и успехи. Им нужно больше трудиться, меньше давать пустые обещания, а также следовать семи правилам фэн-шуй. Очень повезет творческим людям и тем, кому постоянно нужно принимать нестандартные решения. Конец недели очень важно посвятить заботе о своем здоровье, общению с близкими и друзьями. Можно принимать гостей или ходить в гости. Главное — не оставаться надолго одним.

Весы

Постарайтесь окунуться в работу с головой. Сохранять высокий ритм придется до конца недели. Решение задач и дела отнимут много сил и энергии, поэтому придется как следует отдохнуть на выходных — благо, что настроение звезд и планет в это время будет позитивным. Весам удастся изменить свою жизнь к лучшему, привлечь больше удачи, сменить курс. Три полезных секрета помогут людям этого Знака перезагрузить жизнь. Весам стоит быть более терпеливыми и осторожными. Нужно больше работать, но и про отдых тоже не стоит забывать.

Скорпион

Эта неделя будет отличаться беспокойством и изменчивостью в настроении звезд и планет. Именно поэтому Скорпионам стоит начинать каждое утро с медитации на удачные события. Людям данного Знака необходимо быть более собранными, ответственными, причем не только в работе, но и в личных делах, домашних заботах. Противоположный пол будет реже замечать положительные качества Скорпионов, поэтому им сейчас лучше отложить любовные приключения и поиски второй половинки. Свободное время лучше проводить дома, в окружении близких или в уединении.

Стрелец

Стрельцов ожидают быстрые и неожиданные успехи, причем как в любви, так и в делах. Это будет очень удачное время для представителей данного Знака Зодиака. Им стоит обращать внимание на знаки Вселенной, указывающие на приближение прибыли. Также полезно будет прислушиваться к интуиции. В период с 18 по 24 число Стрельцам удастся разрешить самые разные проблемы, исправить все ошибки прошлого. Все, что им нужно для большого успеха, — это толика уверенности и капля трудолюбия и рассудительности.

Козерог

Козерогам стоит избавиться от чувства вины. Согласно прогнозам, оно будет самым опасным врагом для удачи и успехов в любви и в работе. Козерогами, погрязшими в самокопаниях и самобичевании, будет легче управлять. Нужно полюбить себя и простить себя за прошлые ошибки. Это идеальное время для начала новой жизни, нового пути. Желательно не предъявлять претензий близким людям — можно нарваться на скандал. Также в этот непростой период лучше держаться подальше от токсичных людей и сплетников. Не нужно никого посвящать в тонкости своих дел.

Водолей

Самые неблагоприятные дни недели — 18 и 19 января. В эти дни и в целом на этой неделе лучше избегать любого негатива. Привычка к жалобам отпугивает удачу, так что лучше не гневить судьбу, жалуясь на то, что вечно не везет и все идет наперекосяк. Любые решения нужно принимать оперативно, не затягивая. При новых знакомствах необходимо помнить о первом впечатлении. Нужно выглядеть с иголочки, а также пребывать в хорошем настроении. Так Водолеев будет ждать удача в любви и в деловой сфере. Любые переговоры закончатся успехом.

Рыбы

Рыбам на этой неделе жизненно необходимо говорить больше правды и быть открытыми, искренними. Особенно это касается общения с близкими. Это время может стать начальным шагом к новой жизни. Неделя очень важна для Рыб в карьерном плане. Вполне вероятно, что людям этого Знака удастся познакомиться с кем-то важным. Это прекрасное время для смены работы, поиска новых увлечений и шопинга. В любви Рыбам стоит немного попридержать коней: пока не нужно переводить отношения на новый уровень.