Экономист рассказал о возможных скидках на продукты в российских магазинах

Лидия Мартынова

В сетевых магазинах России во второй половине января можно ожидать скидок на деликатесы, у которых ограничен срок годности, но после новогоднего ажиотажа скидки возможны не только на такие продукты. Об этом Радио Sputnik рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

«Может подешеветь товар праздничного ассортимента, который не был продан. Это тоже акционные распродажи будут. Этот товар будут распродавать, иначе он просто испортится. Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское», — сказал Холод.

Экономист предположил, что торговые сети начнут стимулировать продажи с помощью акций, чтобы получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.

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«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене», — пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас нужно внимательно смотреть за акционными ценами.

В декабре 2020 года в регионах резко выросли цены на базовые продукты. Так, сахарный песок подорожал почти на 75 процентов, подсолнечное масло — на 23,8, мука — на 12,9, хлеб — на 6,3. Позже Минпромторг, Минсельхоз, российские ретейлеры и производители продовольствия договорились о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать весь первый квартал 2021 года.