Экономист заподозрил Европу в подготовке к голоду

Вадим Карасев

Экономист Михаил Хазин считает, что решение властей Евросоюза признать мучных червей безопасной едой для людей — опасный знак. Это может означать массовую подготовку западных стран к голоду, рассказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Масштабные протесты среди бедной части населения приведут к кризису инфраструктуры, что повлечет за собой недостаток пищи. Запущен процесс, который закончится террором в отношении малоимущих слоев населения, а они в свою очередь "разнесут всю инфраструктуру крупных городов", сказал эксперт.

Есть вероятность, что власти стран Запада просто ищут пути минимизации проблем с доставкой еды. В этом случае подходят и нетрадиционные методы. По мнению Хазина, голод в Европе начнется не от недостатка продовольствия, он будет носить "институциональный характер, то есть разрушатся механизмы доставки этой еды до людей". Населению придется перейти на более простую и доступную пищу.

Также возможна связь между решением о включении мучных червей в список безопасного продовольствия и распространением азиатских общин в ЕС. Для многих уроженцев Азии употребление насекомых и червей в пищу — привычное дело.

Ранее Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что желтые мучные черви подходят для употребления в пищу и богаты белками. Пока продажа насекомых в качестве человеческой еды запрещена во многих странах Европы, но скоро ситуация может измениться.