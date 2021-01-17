Эксперт рассказал, как России победить США на море

Влада Некрасова

Несмотря на всю мощь флота США, которые вместе с другими странами НАТО готовятся к войне с Россией, при боевом столкновении у российского ВМФ все же имеются шансы на успех.

Об этом в «Военно-промышленном курьере» пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт уверен, что, исходя из опыта военных действий на море, победа слабейшего флота над сильнейшим в принципе все же возможна.

Применительно к существующим реалиям, по мнению доктора военных наук, одним из козырей российского флота может стать гиперзвуковая ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 000 километров.

Одна такая ракета способна уничтожить авианосец Военно-морских сил (ВМС) США, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450−500 километров».

«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», — цитирует автора Lenta.ru

Еще одним способом противодействия американским авианосцам, по мнению эксперта, может стать использование широкополосных мин.

«Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до пяти тысяч метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море», — утверждает заместитель президента РАРАН.

Как сообщало ИА Newstes, по мнению западных аналитиков, стремительное развитие военного потенциала России и Китая грозит американским авианосцам потерей господства на море. Наибольшую угрозу представляют российские гиперзвуковые ракеты, скорость и манёвренность которых делают невозможным их перехват.