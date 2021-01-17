Эксперт рассказал, как России победить США на море
Несмотря на всю мощь флота США, которые вместе с другими странами НАТО готовятся к войне с Россией, при боевом столкновении у российского ВМФ все же имеются шансы на успех.
Об этом в «Военно-промышленном курьере» пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт уверен, что, исходя из опыта военных действий на море, победа слабейшего флота над сильнейшим в принципе все же возможна.
Применительно к существующим реалиям, по мнению доктора военных наук, одним из козырей российского флота может стать гиперзвуковая ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 000 километров.
Одна такая ракета способна уничтожить авианосец Военно-морских сил (ВМС) США, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450−500 километров».
Еще одним способом противодействия американским авианосцам, по мнению эксперта, может стать использование широкополосных мин.
Как сообщало ИА Newstes, по мнению западных аналитиков, стремительное развитие военного потенциала России и Китая грозит американским авианосцам потерей господства на море. Наибольшую угрозу представляют российские гиперзвуковые ракеты, скорость и манёвренность которых делают невозможным их перехват.