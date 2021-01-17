Эскорт с мигалками: немецкие силовики доставили "берлинского пациента" в аэропорт

Вадим Карасев

Блогера Алексея Навального, привезли к самолёту, который доставит его из Берлина в Москву, на чёрном "Ауди" с мигалками. Видео выложил в Сеть Telegram-канал Mash.

Как сообщают авторы канала, Навального также сопровождала правительственная машина и экипажи полиции.

17 января Навальный должен вернуться в Россию. Блогер принял решение покинуть Германию после того, как его "сдали" сами немецкие врачи – выяснилось, что у него нет медицинских оснований пребывать за границей.