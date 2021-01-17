Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эскорт с мигалками: немецкие силовики доставили "берлинского пациента" в аэропорт

Эскорт с мигалками: немецкие силовики доставили "берлинского пациента" в аэропорт

Блогера Алексея Навального, привезли к самолёту, который доставит его из Берлина в Москву, на чёрном "Ауди" с мигалками. Видео выложил в Сеть Telegram-канал Mash.

Как сообщают авторы канала, Навального также сопровождала правительственная машина и экипажи полиции.

17 января Навальный должен вернуться в Россию. Блогер принял решение покинуть Германию после того, как его "сдали" сами немецкие врачи – выяснилось, что у него нет медицинских оснований пребывать за границей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эскорт с мигалками: немецкие силовики доставили "берлинского пациента" в аэропорт
Эскорт с мигалками: немецкие силовики доставили "берлинского
Банкир предупредил о риске обрушения мирового рынка акций в 2021 году
Банкир предупредил о риске обрушения мирового рынка акций в 2021 году
Число отравившихся водой в Буйнакске выросло до 300 человек
Число отравившихся водой в Буйнакске выросло до 300 человек
Ученые оценили влияние морозов на будущий урожай
Ученые оценили влияние морозов на будущий урожай
Лунный день сегодня 17 января 2021 года
Лунный день сегодня 17 января 2021 года
У 13 израильтян парализовало лицо после прививки Pfizer
У 13 израильтян парализовало лицо после прививки Pfizer
Инаугурация Байдена. ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов
Инаугурация Байдена. ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов
Российский сухогруз потерпел крушение в Черном море
Российский сухогруз потерпел крушение в Черном море
Над Израилем замечены стратегические бомбардировщики ВВС США
Над Израилем замечены стратегические бомбардировщики ВВС США
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Вспоминая Стеллу Теннант: аристократка и панк, ставшая сенсацией в моде 90-х
Вспоминая Стеллу Теннант: аристократка и панк, ставшая сенсацией в
Сквернословие и слова-паразиты: как они влияют на энергетику и жизнь человека
Сквернословие и слова-паразиты: как они влияют на энергетику и жизнь

Топ на сегодня

Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина,
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Еще по теме

Немецкие СМИ узнали о состоянии Навального
Навального привезли в берлинскую клинику «Шарите»
Немецкие врачи подтвердили отравление Алексея Навального
Видео с митинга сторонников Навального уличили в «украинской накрутке» просмотров