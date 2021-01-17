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Как справиться с бессонницей? 10 способов самопомощи

Как справиться с бессонницей? 10 способов самопомощи

Плохой сон, бессонница стали обычным явлением в наше время постоянных стрессов, вызванные проблемами быстро текущей жизни.  Многие люди, сталкиваясь с бессонницей, на следующий день чувствуют, разбитость, плохое самочувствие. Накопление усталости, раздражительность приводит к нервозным состояниям и таких случаях нормализовать нормальный сон помогают специалисты. Сначала каждый может попробовать помочь себе самостоятельно. Медики рекомендуют несколько способов самопомощи по избавлению от бессонницы.


Перед отходом ко сну следует обеспечить полную изоляцию спальни. Чтобы ничто не раздражало извне помогут темные шторы на окнах, одетая на глаза плотная маска и пригодятся беруши.
Большую роль для крепкого сна играет соблюдение четкого ежедневного режима дня. Выработанная привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, помогает настроить организм ко сну в определенное время и способствует наработке рефлекса организма на определенные биологические ритмы. 
Перед сном не стоит нагружать организм плотным ужином и полезно отказаться от приема стимулирующих бодрствование напитков таких, как чай, кофе, алкоголь и тоники и заменить их ромашковым отваром с медом.
Организовать полноценное расслабления перед сном от дневных забот помогают: теплая ванна с хвойным экстрактом, чтение книги. Приятно послушать легкую музыку со звуками природы.



Ароматерапия для спокойного отдыха помогает в лечении бессонницы. Применение запахов лавандового, розового, анисового и других масел из специальной арома-лампы подсобляет расслабить нервную систему, легко уйти к здоровому сну. Ароматический мешочек с несколькими травами, размещают под подушкой, он также пригодится.
Полезно научиться нескольким методикам медитации, помогающим расслабить перед сном нервную систему. Релаксация отвлечет от дневных забот, настроить организм на отдых и поможет быстро заснуть.
Расслабляющий массаж снимает напряжение в мышцах. Уйдет усталость, организм перейдет в режим отдыха и будет подготовлен ко сну.
Автоматически переключится в режим отдыха, и вы сможете хорошо выспаться ночью.
Для выработки полезного для сна гормона — мелатонина больше проводите время на свежем воздухе. Перед сном избегайте длительных просмотров развлекающих программ и стоит учесть, что искусственный мерцающий свет от телевизора и компьютера снижает накопление в крови мелатонина.
Не следует без назначения врача принимать снотворные препараты. Бесконтрольное их употребление приводит к лекарственной зависимости.

В большинстве случаев применение методов самопомощи приходит на помощь в борьбе с бессонницей и настраивает организм на здоровый сон в течении всей ночи.

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По материалам: planktons

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