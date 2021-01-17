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Китайский эксперт объяснил, почему 2021 год станет особенным для КНР

Китайский эксперт объяснил, почему 2021 год станет особенным для КНР

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Несмотря на сложности, с которыми столкнулся мир и Китай, в частности, Пекин не откажется от амбициозных целей в том числе на глобальном уровне. Такую точку зрения в статье для издания China daily высказал декан факультета внешнеполитических исследований Пекинского университета международных отношений Ши Сяоху.

Среди приоритетов внешней политики КНР будет отстаивание интересов развивающихся стран и модернизация системы глобального управления в сторону придания ей большей справедливости, считает учёный.

Прежде всего, можно прогнозировать более активное участие Китая в борьбе с пандемией коронавируса. Например, Пекин мог бы поделиться с другими странами своими наработками в сфере блокирования распространения COVID-19, полагает Ши Сяоху.

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Не исключено, что Китай выступит в роли объединяющего начала для стран мира в противодействии глобальным вызовам. В этом плане учёный напоминает, что Компартия Китая совместно с 230 партиями более чем из 100 стран уже опубликовала открытое обращение с призывом консолидироваться перед лицом общей коронавирусной угрозы.

Такая позиция Пекина, уверяет эксперт, с пониманием воспринимается многими странами мира. Благодаря этому в прошедшем году, несмотря на все сложности, Китаю получилось продвинуться в отношениях с Евросоюзом и Россией. В частности, с Брюсселем удалось согласовать подходы к Инвестиционному соглашению, а с Москвой добиться укрепления взаимного доверия и всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Однако и без коронавируса 2021 год будет для Китая особенным. Прежде всего, потому что летом страна будет праздновать вековой юбилей Компартии. Кроме того, в будущем году стартует 14-ая пятилетка, в ходе которой запланировано решение целого ряда амбициозных задач.

Наконец, с 20 января новое руководство будет в Соединённых Штатах. По мнению учёного, появление в Белом доме Джо Байдена может помочь КНР и США вернуть двусторонние отношения с исторически низкого уровня, на который они упали в 2020 году.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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