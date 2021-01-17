Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2021 года

Вадим Карасев

Многие слышали о крещенском сочельнике и о том, что в этот день необходимо соблюдать строгий пост. Настало время узнать, почему так важно поститься в этот день и как правильно это делать.

18 января к концу подходят святки. Многие девушки и женщины гадают в этот день, но церковь строго запрещает это делать, ведь в эти сутки актуален один из самых строгих постов. Гадания на суженого лучше проводить в разгар святок.

Почему постятся перед Крещением

Во-первых, это один из самых важных праздников в православии наряду с Рождеством. Недаром в самом начале православной истории эти два праздника были единым целым, и лишь в 4-5 веках Богоявление разделилось на Крещение и Рождество.

Перед большими праздниками есть посты. Пост перед Пасхой и вовсе длится полтора месяца. Именно поэтому и существует Крещенский однодневный пост, названный сочельником.

Вторая причина, которая также очень важна — это память святого праотца Иоанна Предтечи. Святого Иоанна еще называют Крестителем, ведь именно он провел самый первый обряд крещения. То было крещение Христа в реке Иордан. Как известно, святой погиб от рук язычников, приняв мученическую смерть. В честь него православные люди постятся в крещенский сочельник.

Как нужно поститься 18 января 2021 года

18 января нужно поститься вплоть до позднего ужина. Это день очень строгого поста, когда желательно не употреблять пищу до ужина вовсе. В качестве послабления можно пить воду либо есть каши с медом и сахаром, сухофруктами или орехами. На столе не должно быть никакого масла и молочных продуктов, не говоря уже о мясе и рыбе. Нельзя переедать, устраивать шумные застолья, даже вечером, после разговения.

В этот день нельзя объедаться, употреблять алкоголь, смотреть увеселительные передачи в интернете и по телевизору. Стоит оставить в стороне все свои мирские дела. Разумеется, по возможности лучше не работать, хоть это и будет сложно сделать, поскольку крещенский однодневный пост в 2021 году выпадет на понедельник.

Старайтесь читать молитвы в этот день, прося Бога о милости и даровании вам и вашим близким здоровья. Не стоит ругаться с окружающими, таить злобу и обиды, думать о плохом или желать чего-то дурного.