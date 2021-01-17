Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом

Вадим Карасев

Если и есть в мире что-то постоянное, то это наша рубрика "Лето на "Сплетнике". Ничто не остановит знаменитостей от поездок на курорты, ведь без фото с завтраком в бассейне и пляжных фотосессий инстаграм будет неполным. Дурацкие рождественские свитера быстро сменились бикини, и звезды отправились стандартными зимними маршрутами — на Мальдивы, Сейшелы и Бали.

Расслабившись на райских островах (Дарья Клюкина призналась, что потеряла счет дням недели, а Надежда Оболенцева в подписи к фото посетовала, что время на отдыхе тянется долго), некоторые заглянули и в популярный у отечественных туристов Дубай. Этой зимой там и собрался настоящий "выездной штаб" столичной тусовки.

Откуда еще на этой неделе звезды слали пляжные фотоприветы — смотрим в нашей подборке.































































