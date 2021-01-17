Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом

Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом

Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом

Если и есть в мире что-то постоянное, то это наша рубрика "Лето на "Сплетнике". Ничто не остановит знаменитостей от поездок на курорты, ведь без фото с завтраком в бассейне и пляжных фотосессий инстаграм будет неполным. Дурацкие рождественские свитера быстро сменились бикини, и звезды отправились стандартными зимними маршрутами — на Мальдивы, Сейшелы и Бали.

Расслабившись на райских островах (Дарья Клюкина призналась, что потеряла счет дням недели, а Надежда Оболенцева в подписи к фото посетовала, что время на отдыхе тянется долго), некоторые заглянули и в популярный у отечественных туристов Дубай. Этой зимой там и собрался настоящий "выездной штаб" столичной тусовки.

Откуда еще на этой неделе звезды слали пляжные фотоприветы — смотрим в нашей подборке.

















# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина,
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц
В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее

Топ на сегодня

Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа

Еще по теме

Звездный Instagram: у кого и как продолжаются каникулы
Лето на "Сплетнике": Эмили Ратажковски, Анна Седокова, Дарья Клюкина и другие на отдыхе
Лето на "Сплетнике": Дарья Коновалова, Анна Седокова и другие звезды публикуют фото с отдыха
Лето на "Сплетнике": как и где отдыхают Пелагея, Дарья Мельникова, Анна Седокова и другие звезды