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Лунный день сегодня 17 января 2021 года

Лунный день сегодня 17 января 2021 года

Благодаря своевременным рекомендациям астрологов, отраженным в лунном календаре, удастся привлечь удачу даже в самый сложный по энергетике день. Своевременные советы на грядущие сутки будут полезны тем, кто не привык ждать случая.


В воскресный день есть риск оказаться в плену иллюзий, которые могут стать причиной промахов, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не поддаваться искушению  и не прятаться в иллюзорном мире. Энергетика дня не подходит для серьезных свершений и вдумчивой работы, однако провести время с пользой можно и без покорения новых вершин.

Фаза Луны: 5 лунные сутки сменяются 6 лунным днем. Рост Луны в созвездии Рыб продолжается, и эти сутки астрологи называют благоприятным временем. В этот период самое важное — прислушаться к интуиции, чтобы не ошибиться.

Магнитные бури 17 января: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня


внимание к предчувствиям;
отдых;
новые знакомства;
дела, не требующие вдумчивости и колоссальных затрат энергии.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
новые начинания;
спонтанные траты;
длительные путешествия;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

В последний день недели не стоит заниматься уборкой большую часть дня. В этот день астрологи рекомендуют отдыхать, проводить время в кругу близких людей, медитировать. Тяжелые физические нагрузки также будут неуместными, поэтому перестановку мебели, ремонт и переезд лучше отложить до более благоприятного времени.

Что надеть в это воскресенье

Стихия воды в этот день располагает к спокойному времяпровождению, и лучшим выбором будут оттенки водной глади: синий, голубой, изумрудный. Эти цвета помогут сосредоточиться на решении возникающих вопросов, а также будут положительно влиять на эмоциональный фон. Украшения будут помогать, если остановить выбор на серебре — этот метал хорошо сочетается со стихией Воды. Из камней-талисманов стоит выбрать бирюзу, халцедон и мрамор.


Любовь и отношения в 6 лунный день

В этот день астрологи рекомендуют общаться с оптимистично настроенными людьми и обращать внимание на предчувствия, чтобы обойти стороной тех, кто может проявить агрессию или начать манипулировать.

В личных отношениях наступит гармония, если прислушиваться к близким и не игнорировать их просьб. Энергетика воскресного дня плавная, как вода, и ее нельзя нарушать агрессией и напором, а значит, в личных отношениях нужно проявлять больше заботы и любви.

Работа и финансы 17 января

В воскресный день астрологи не рекомендуют спешить. Этот день довольно пассивный, поэтому внимание стоит обратить на простые дела, которые не требуют особой ответственности и кропотливой работы. Чрезмерная активность может стать причиной недомогания, а значит, нужно делать перерывы, чтобы исключить такое положение дел.

В 6 лунные сутки не стоит что-либо продавать — лучше совершать запланированные покупки у проверенных продавцов. Деньги важно распределять на первостепенные нужды, иначе есть риск остаться без значительной части накоплений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день астрологи рекомендуют следить за самочувствием, отказаться от переедания и не забывать о легких физических нагрузках, чтобы поддержать организм в тонусе. Избегать переутомления поможет своевременный отдых, а в вечернее время уместными будут расслабляющие ванны. Под влиянием созвездия Рыб многие склонны к излишней чувствительности и обидам, поэтому нужно держаться подальше от агрессивно настроенного окружения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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