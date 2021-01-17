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Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации

Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации

Центр Вашингтона в преддверии предстоящей 20 января инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена, которая пройдет на ступенях Конгресса США, разделен временными металлическими и бетонными заграждениями.

Как сообщает ТАСС, почти за неделю до вступления Байдена в должность главы государства американские силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар Вашингтона, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. Раньше на нем традиционно собирались в день инаугурации своего лидера сотни тысяч граждан США.

Районы делового центра Вашингтона обезлюдели. По мнению телекомпании ABC, город можно назвать «крепостью Вашингтон».

«Мы знаем, что это очень неудобно для наших жителей и бизнеса. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и понимание, — отметила на днях столичный мэр Мюриэл Боузер. — Очевидно, мы находимся в непредсказуемой ситуации».

Для перекрытия дорог Пентагон пригнал военные внедорожники Humvee и грузовики. Дежурящие в центре служащие Нацгвардии, численность которых уже достигла почти 10 тысяч, вооружены автоматами. На ряде дорог, ведущих, в частности, к Конгрессу, оборудованы специальные блокпосты для проверок.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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