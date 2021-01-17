Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
Центр Вашингтона в преддверии предстоящей 20 января инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена, которая пройдет на ступенях Конгресса США, разделен временными металлическими и бетонными заграждениями.
Как сообщает ТАСС, почти за неделю до вступления Байдена в должность главы государства американские силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар Вашингтона, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. Раньше на нем традиционно собирались в день инаугурации своего лидера сотни тысяч граждан США.
Районы делового центра Вашингтона обезлюдели. По мнению телекомпании ABC, город можно назвать «крепостью Вашингтон».
Для перекрытия дорог Пентагон пригнал военные внедорожники Humvee и грузовики. Дежурящие в центре служащие Нацгвардии, численность которых уже достигла почти 10 тысяч, вооружены автоматами. На ряде дорог, ведущих, в частности, к Конгрессу, оборудованы специальные блокпосты для проверок.