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На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом

На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом

В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье днем у Алеутских островов (Камчатский край) ожидают волны высотой восемь-десять метров.

«Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет», — сообщает ГУ МЧС по региону.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности и переждать непогоду в безопасном месте. Аномальная погодное явление сохранится до вечера 19 января.

Как поясняют в ГУ МЧС, к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подходит очередной циклон. По уточнённым данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 17 января в Петропавловске-Камчатском, местами в Усть-Большерецком, Елизовском, на юге Мильковского районах ожидается сильный снег, метель. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица и снежные заносы. Скорость ветра составит до 18−23 метров в секунду.

В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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