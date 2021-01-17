На Украине работникам сферы обслуживания официально запретили говорить по-русски

Вадим Карасев

С 16 января работникам сферы обслуживания на Украине разрешено общаться с клиентами только на украинском языке.

Речь идет о сотрудниках супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений. За нарушение предусмотрены штрафные санкции, проверки будет осуществлять уполномоченный по защите госязыка.

"Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф", — заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Согласно закону, персонал обязан начинать разговор с клиентом на украинском языке и только по просьбе посетителя сотрудник может перейти на удобный для него язык. На украинском также должна предоставляться информация о товарах и услугах, но она может дублироваться на других языках.