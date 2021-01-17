Над Израилем замечены стратегические бомбардировщики ВВС США

Алексей Вольцев

Два стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США были замечены в небе над Израилем утром 17 января. Как сообщает газета The Jerusalem Post, американские ракетоносцы легли курсом на зону Персидского залива.

Это пятый зарегистрированный за последнее время пролёт бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, в Ближневосточном регионе, отмечает издание.

В-52 ВВС США в конце прошлого года осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе. Представители Пентагона тогда указывали, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие годовщине убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» КСИР генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада.

В последние недели эксперты отмечают рост напряжённости во всех ключевых точках опосредованного противостояния Ирана с его главными геополитическими противниками на Ближнем Востоке в лице Израиля, Саудовской Аравии и США — на ливано-израильской границе, в секторе Газа, в Йемене, а также непосредственно в зоне Персидского залива. Основная причина высокого риска крупного вооружённого столкновения в регионе связывалась с первой годовщиной убийства генерала Сулеймани.