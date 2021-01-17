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Накануне инаугурации Байдена в США Facebook запретил «оружейную рекламу»

Накануне инаугурации Байдена в США Facebook запретил «оружейную рекламу»

Соцсеть Facebook запретила рекламу защитного снаряжения и оружейных аксессуаров. Такие ограничения введены перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Запрет продлится до 22 января.

«Мы запрещаем рекламу аксессуаров для оружия и защитного снаряжения в США по крайней мере до 22 января из осторожности, говорится в заявлении компании. — Мы уже запрещаем рекламу оружия, боеприпасов и глушителей. Но теперь мы также запретим рекламу сейфов для оружия, жилетов и кобуры».

Напомним, администрация Facebook о полностью приостановила политическую рекламу. Кроме того, соцсеть, как говорится в сообщении, «продвигает точную информацию о выборах и насилии в Капитолии вместо контента, который… делегитимизирует выборы или изображает бунтовщиков как жертв».

Как сообщало ИА Newstes, ранее Facebook заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа за призывы к насилию, имея в виду его комментарии по поводу штурма Капитолия 6 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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