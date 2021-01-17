Несколько советов, как облегчить труд на приусадебном участке

Алексей Вольцев

Многие огородники тратят много времени на уход за приусадебным участком, чтобы получить хороший урожай и содержать его в порядке. Но есть несколько способов, как можно сэкономить время и силы, работая на даче.

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Многолетники

Зачем начинать сезон с борьбы с сухостоем, его можно высадить на участке побольше многолетних растений, за которыми ухаживать гораздо проще. Так, землю можно засеять газоном, который не требует стрижки. Вдоль забора и дорожек можно высадить декоративные кустарники и хвойники. Стоит выбирать растения, которые могут много лет расти без пересадки и не требуют частой обрезки.

Минимум рассады

Если выращивать меньше рассады, можно сэкономить массу времени. Не стоит уже с февраля тратить силы на посев и уход за ростками, ведь готовую рассаду можно приобрести в магазине или на рынке.

Останется только высадить растения весной.

Посев семян под зиму

Очень много декоративных и огородных культур можно высевать под зиму. Так, цветы, лук, зелень и другие растения высевают осенью, когда уже освобождается время. Во-первых, так растения будут намного крепче, а первый урожай будет получен раньше.

Во-вторых, весной освободится время, которого всегда катастрофически не хватает в начале сезона.





Самоплодные растения

Многие культурные растения нуждаются в опылении, и без опылителей можно остаться без урожая. Приходится высаживать несколько сортов смородины, жимолости или деревьев.

Но если выбрать самоплодные растения, эта проблема будет решена, и к тому же будет сэкономлено место на участке.

«Правильные» деревья

Лучше для своего участка выбрать низкорослые сорта плодовых деревьев, за которыми намного проще уход. Так, с карликовых деревьев легче снять урожай, проще опрыскать их и обрезать.

Желательно выбирать для своего участка сорта с повышенным иммунитетом, подходящие для вашего климата. Так болезни и вредители не будут страшны.

Капельная система полива

Чтобы сэкономить время, деньги и силы, стоит устроить капельную систему полива. Так растения будут все время получать влагу, а расход ее будет намного меньше, нежели при дождевании.

К тому же дачник сэкономит силы и время на ручном поливе.