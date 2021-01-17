Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Несколько советов, как облегчить труд на приусадебном участке

Несколько советов, как облегчить труд на приусадебном участке

Многие огородники тратят много времени на уход за приусадебным участком, чтобы получить хороший урожай и содержать его в порядке. Но есть несколько способов, как можно сэкономить время и силы, работая на даче.

Содержание


1 Многолетники
2 Минимум рассады
3 Посев семян под зиму
4 Самоплодные растения
5 «Правильные» деревья
6 Капельная система полива

Многолетники

Зачем начинать сезон с борьбы с сухостоем, его можно высадить на участке побольше многолетних растений, за которыми ухаживать гораздо проще. Так, землю можно засеять газоном, который не требует стрижки. Вдоль забора и дорожек можно высадить декоративные кустарники и хвойники. Стоит выбирать растения, которые могут много лет расти без пересадки и не требуют частой обрезки.

Минимум рассады

Если выращивать меньше рассады, можно сэкономить массу времени. Не стоит уже с февраля тратить силы на посев и уход за ростками, ведь готовую рассаду можно приобрести в магазине или на рынке.

Останется только высадить растения весной.

Посев семян под зиму

Очень много декоративных и огородных культур можно высевать под зиму. Так, цветы, лук, зелень и другие растения высевают осенью, когда уже освобождается время. Во-первых, так растения будут намного крепче, а первый урожай будет получен раньше.

Во-вторых, весной освободится время, которого всегда катастрофически не хватает в начале сезона.


Самоплодные растения

Многие культурные растения нуждаются в опылении, и без опылителей можно остаться без урожая. Приходится высаживать несколько сортов смородины, жимолости или деревьев.

Но если выбрать самоплодные растения, эта проблема будет решена, и к тому же будет сэкономлено место на участке.

«Правильные» деревья

Лучше для своего участка выбрать низкорослые сорта плодовых деревьев, за которыми намного проще уход. Так, с карликовых деревьев легче снять урожай, проще опрыскать их и обрезать.

Желательно выбирать для своего участка сорта с повышенным иммунитетом, подходящие для вашего климата. Так болезни и вредители не будут страшны.

Капельная система полива

Чтобы сэкономить время, деньги и силы, стоит устроить капельную систему полива. Так растения будут все время получать влагу, а расход ее будет намного меньше, нежели при дождевании.

К тому же дачник сэкономит силы и время на ручном поливе.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Вспоминая Стеллу Теннант: аристократка и панк, ставшая сенсацией в моде 90-х
Вспоминая Стеллу Теннант: аристократка и панк, ставшая сенсацией в
Сквернословие и слова-паразиты: как они влияют на энергетику и жизнь человека
Сквернословие и слова-паразиты: как они влияют на энергетику и жизнь
Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом
На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом
Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?
Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?
Модная битва: Кейт Бланшетт против Лоры Дерн
Модная битва: Кейт Бланшетт против Лоры Дерн
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Экономист заподозрил Европу в подготовке к голоду
Экономист заподозрил Европу в подготовке к голоду
Самолеты «Открытого неба» поработают разведчиками
Самолеты «Открытого неба» поработают разведчиками
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2021 года
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2021
Чубайс указал на грубую ошибку властей России
Чубайс указал на грубую ошибку властей России
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном

Топ на сегодня

Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина,
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Еще по теме

Колокольчики на нашем участке
Когда сажать рассаду перца в 2018 году: благоприятные дни, сроки выращивания
Родом из Индии: баклажаны на нашем участке
Секреты раннего редиса