Оператором затонувшего у берега Турции сухогруза была украинская компания

Алексей Вольцев

Оператором затонувшего у берегов Турции сухогруза «Арвин» была украинская компания Tesoro Marine. О этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию Российского профсоюза моряков.

«Менеджмент там украинский из Одессы, Tesoro Marine», — заявили в профсоюзе.

По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD. Сухогруз ходит под флагом Палау.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в воскресенье стало известно, что российский сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа.

«По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения», — сообщил телеканал NTV.

По данным Росморречфлота, борту затонувшего судна находились двое россиян.

Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи», — написал в своем Twitter пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Дипломаты России в Турции также направлены в Бартын.