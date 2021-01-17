Оператором затонувшего у берега Турции сухогруза была украинская компания
Сегодня, 21:20 Алексей Вольцев
Оператором затонувшего у берегов Турции сухогруза «Арвин» была украинская компания Tesoro Marine. О этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию Российского профсоюза моряков.
«Менеджмент там украинский из Одессы, Tesoro Marine», — заявили в профсоюзе.
По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD. Сухогруз ходит под флагом Палау.
Как сообщало ИА Newstes, ранее в воскресенье стало известно, что российский сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа.
«По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения», — сообщил телеканал NTV.
По данным Росморречфлота, борту затонувшего судна находились двое россиян.
Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи», — написал в своем Twitter пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
Дипломаты России в Турции также направлены в Бартын.
По материалам: eadaily.com