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Резиденты Арктической зоны от Карелии займутся развитием туризма

Резиденты Арктической зоны от Карелии займутся развитием туризма

Республика Карелия лидирует по количеству резидентов Арктической зоны, крупные инвесторы планируют построить завод и гостиницу, а индивидуальные предприниматели займутся развитием придорожного сервиса и туризма, а также выращиванием мидий в Белом море. Об этом на своей странице «Вконтакте» в воскресенье написал глава региона Артур Парфенчиков.

«Карелия сегодня в числе лидеров по количеству резидентов Арктической зоны. Сейчас в федеральный реестр уже включено 10 компаний и индивидуальных предпринимателей», — отметил Парфенчиков.

Он уточнил, что в числе крупных инвестпроектов, заявленных резидентами Арктической зоны, — строительство целлюлозного завода, создание центра обработки данных компанией «Дата-центр Арктика-2» и трёхзвездочной гостиницы.

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«Сделать северные территории республики привлекательными для инвестиций и развития бизнеса, безусловно, помогли преференции, на которые могут рассчитывать резиденты Арктической зоны: от нулевого налога на прибыль и имущество до кредитов под минимальный процент», — добавил глава региона.

В октябре 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

В документе перечислены меры по социальному, экономическому развитию Арктической зоны, по развитию инфраструктуры в регионе, развитию науки и технологий для освоения Арктики. Поставлены задачи по охране окружающей среды и сохранению экологии, по защите населения и территорий региона от ЧС.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что развитие арктического туризма необходимо закрепить в новом законе о туризме, документ планируется принять до конца 2021 года.

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По материалам: pnp.ru

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