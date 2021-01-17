Российский сухогруз потерпел крушение в Черном море

Влада Некрасова

В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз Arvin. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о гибели двух и спасении пяти членов экипажа.

«На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается», — цитирует Гюнера агентство Anadolu.

Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.