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Российский сухогруз потерпел крушение в Черном море

Российский сухогруз потерпел крушение в Черном море

В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз Arvin. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о гибели двух и спасении пяти членов экипажа.

«На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается», — цитирует Гюнера агентство Anadolu.

Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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