Самолеты «Открытого неба» поработают разведчиками

Анастасия Иванова

После окончательного выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях.

«Оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», — цитирует РИА Новости военно-дипломатический источник.

Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Как уточняется, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудования.

«Предварительное решение на этот счет принято», — сказал собеседник агентства, отметив, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».

Следует отметить, что самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН в 2011 и 2013 годах построила компания «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них разработала госкорпорация «Ростех». В сентябре 2018-го оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.