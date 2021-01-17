Самолеты «Открытого неба» поработают разведчиками
После окончательного выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях.
Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Как уточняется, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудования.
Следует отметить, что самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН в 2011 и 2013 годах построила компания «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них разработала госкорпорация «Ростех». В сентябре 2018-го оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.