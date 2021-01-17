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Шаманов: служение Антошкина Отчизне было примером высокой гражданственности

Шаманов: служение Антошкина Отчизне было примером высокой гражданственности

Председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов выразил соболезнования родным и близким Николая Антошкина, отметив, что его вклад в развитие обороноспособности России трудно переоценить. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

«От имени членов комитета Госдумы по обороне и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким Николая Тимофеевича Антошкина, Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика России, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, генерал-полковника», — приводит пресс-служба слова Шаманова.

Глава думского комитета по обороне отметил, что ушел из жизни замечательный человек. «Он прошел непростой жизненный путь. Ему выпало немало испытаний, которые он всегда принимал с достоинством», — подчеркнул Владимир Шаманов.

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Председатель комитета добавил, что Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. «Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным и волевым, мужественным, сильным духом человеком», — сказал парламентарий.

По мнению Шаманова, государственное и общественное служение Отчизне Антошкина было примером высокой гражданственности. «Это невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас. Светлая память об Антошкине навсегда сохранится в сердцах его родных, сослуживцев, коллег и друзей», — подчеркнул законодатель.

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17 января стало известно, что депутат Госдумы, бывший замглавнокомандующего ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин скончался в возрасте 78 лет.

В 1993 году Антошкин был назначен командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года занимал пост заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году он ушел в отставку в звании генерал-полковника.

Николай Тимофеевич Антошкин получил в 1986 году звание Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами. Он был депутатом Государственной Думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия».

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По материалам: pnp.ru

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