Сквернословие и слова-паразиты: как они влияют на энергетику и жизнь человека

Вадим Карасев

Многие считают, что ругательства — это плохо, но не все так однозначно и просто. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как слова-паразиты и ругательства влияют на наше биополе и чем чревато частое их использование.

Как известно, закон притяжения работает с мыслями. Нужно мыслить позитивно, верить в себя и не бояться мечтать, строить планы. Если контролировать мысли бывает непросто, то со словами справиться куда проще. Помните о том, что слова-паразиты и ругательства ни к чему хорошему не приводят. Ниже мы рассказали, почему.

Негативное влияние сквернословия и слов-паразитов

Очевидно, что в большинстве случаев слова-паразиты и ругательства очень негативно отражаются на нашей удаче, нашем самочувствии.

Беспричинные ругательства. Когда человек ругается матом без особой на то причины, это очень плохо сказывается на его биополе. Оно становится более слабым и хрупким. Более того, такие слова притягивают проблемы.

Ругательства в адрес человека. Когда мы желаем кому-то проблем в очень грязной и негативной форме, это приводит к появлению подобных проблем у нас самих. Недаром говорят, что тот, кто желает зла, получает его сам.

Слова-паразиты. «Как бы», «вот», «ну», «короче», «типа», «соответственно», «значит» — всё это мусор. Если в речи человека есть такой мусор, значит, в его жизни тоже будет различный мусор, только уже энергетического характера. Речь идет о негативных программах, неприятных мыслях, плохих людях. Считается, что слова-празиты, особенно матерные слова, являются сильнейшим магнитом для болезней.

Позитивное влияние ругательств

Если слова-паразиты совершенно точно не могут оказывать никакого позитивного влияния на жизнь человека, то ругательства такой возможностью обладают. За доказательствами стоит обратиться к прошлому. В древности наши предки считали, что крепкое словечко способно отпугнуть нечистую силу. Ругательства были чем-то вроде ритуальных слов. Однако все не так просто. Если вы боитесь темноты, то специально материться в помещении без света не стоит. А вот если вы случайно ругнулись, когда вдруг выключился свет в темной квартире — это действительно может позитивно сказаться на вашей энергетической защите от страхов.

Именно поэтому редкие ругательства можно назвать полезными, если они были сказаны в каком-то исключительном случае. Например, если вы сильно испугались и слово вылетело само собой, это абсолютно нормально — никакого негативного влияния не будет. Наоборот, слово будет некой эмоциональной и энергетической защитой. Все потому, что вы не желали никому зла.

В защиту случайного ругательства можно сказать кое-что ещё. Ученые проводили массовые исследования и пришли к выводу о том, что мат и ругательства работают как обезболивающее, когда нам больно, и действительно хорошо помогают переживать физическую боль. Согласно исследованиям, если человек молчит, то ему гораздо тяжелее переносить боль во время лечения.