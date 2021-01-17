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СМИ: Беспорядки в Вашингтоне спонсировали из-за границы

СМИ: Беспорядки в Вашингтоне спонсировали из-за границы

Федеральное бюро расследований США изучает, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия 6 января, сообщает NBC News.

Телеканал ссылается на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро. Как говорится в сообщении, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, предположительно сделанный французом по национальности, в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

Отмечается, что информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.

Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джозефа Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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