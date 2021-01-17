Собянин расширил список категорий для вакцинации

Вадим Карасев

В Москве в очередной раз расширился список категорий горожан, допущенных к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

С 19 января прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане. Запись открыта на портале mos.ru, пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

Ранее столичные власти объявили об организации выездных пунктов вакцинации и присоединении к программе частных клиник. Собянин призвал москвичей не медлить с решением сделать прививку: чем быстрее у жителей столицы сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее город вернется к привычной жизни.

Как сообщал Ruposters, Москва бьет рекорды по числу записавшихся на вакцинацию от COVID-19.





