Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?

Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?

Итальянское издание Sovranità Popolare ("Популярный суверенитет") опубликовало статью, посвященную окончанию дела Навального, о том, как западные спецслужбы оказались в патовом положении в затеянной ими же игре и были вынуждены "слить" своего сотрудника. Ruposters предлагает своим читателям её перевод.

Навальный как горячая картошка (англ. идиома "а hot potato" — сложный вопрос, неприятная проблема)

Берлинская клиника "Шарите" фигурально выдворила Навального — избавилась от него одним материалом в научном журнале "Ланцет". Это было элегантное решение, реализованное в тот момент, когда клиника опубликовала официальный эпикриз — т. е. суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развитии болезни, об обосновании и результатах лечения, формулируемое по завершении лечения.

При этом нельзя забывать, что статус клиники — обязывает. Она является официальным учреждением Бундесвера, то есть ни одно из ее публичных заявлений не проходит без соответствующего согласования заинтересованных органов. Соответственно, официальный диагноз гласил, что Навальный-де вполне здоров и дееспособен. Что же это еще могло быть, кроме прозрачного намека русским — вот вам зеленый свет, мы тут закончили, "чисто!", забирайте его.

Русские сразу воспользовались подачей и объявили Навального в розыск по тем делам, которые ему инкриминируются на Родине (в основном — финансовые махинации разного калибра и организация несогласованных митингов). Похоже, западные кураторы незадачливого вождя оппозиции, которые уже не видят в нем перспектив, не стали попадаться в очередной юридический цугцванг и ждать, когда Россия передаст запрос в Интерпол.

Да, они просто надавили на Навального с простым и недвусмысленным требованием — "лети, как птица, Алексей, лети домой". Более чем очевидно, что таким образом "проект Навальный" завершился — это конец игры, дальше только титры. Однако за ними уже анонсирована вторая часть — "проект Юля".

Помните, что сделали с немецким СМИ, которое опубликовало инсайд-сценарий, что жена Навального пойдёт на выборы в Госдуму, — этот сайт, как сейчас это модно, стерли из Сети, забанили и запретили. Таким образом, что-то подсказывает — именно "женская карта" сейчас и станет козырной... Из нее сделают Тихановскую — в Минске этот сценарий был обкатан в первом приближении, и его можно ставить на поток.

Такие дела.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом
На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом
Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?
Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?
Модная битва: Кейт Бланшетт против Лоры Дерн
Модная битва: Кейт Бланшетт против Лоры Дерн
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Экономист заподозрил Европу в подготовке к голоду
Экономист заподозрил Европу в подготовке к голоду
Самолеты «Открытого неба» поработают разведчиками
Самолеты «Открытого неба» поработают разведчиками
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2021 года
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2021
Чубайс указал на грубую ошибку властей России
Чубайс указал на грубую ошибку властей России
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»
В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»
8 слов-паролей для мощной энергозащиты в любых ситуациях
8 слов-паролей для мощной энергозащиты в любых ситуациях
Эксперт рассказал, как России победить США на море
Эксперт рассказал, как России победить США на море

Топ на сегодня

Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Евросоюз призвал рынки опасаться господства доллара
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина,
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии

Еще по теме

Олег Навальный подал ходатайство об УДО
Последние новости! Что известно о состоянии Навального
Spiegel: Германские токсикологи нашли следы яда не только в теле Навального
Навальный не допущен к участию в выборах-2018