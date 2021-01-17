Sovranità Popolare: Навальный как горячий картофель?

Вадим Карасев

Итальянское издание Sovranità Popolare ("Популярный суверенитет") опубликовало статью, посвященную окончанию дела Навального, о том, как западные спецслужбы оказались в патовом положении в затеянной ими же игре и были вынуждены "слить" своего сотрудника. Ruposters предлагает своим читателям её перевод.

Навальный как горячая картошка (англ. идиома "а hot potato" — сложный вопрос, неприятная проблема)

Берлинская клиника "Шарите" фигурально выдворила Навального — избавилась от него одним материалом в научном журнале "Ланцет". Это было элегантное решение, реализованное в тот момент, когда клиника опубликовала официальный эпикриз — т. е. суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развитии болезни, об обосновании и результатах лечения, формулируемое по завершении лечения.

При этом нельзя забывать, что статус клиники — обязывает. Она является официальным учреждением Бундесвера, то есть ни одно из ее публичных заявлений не проходит без соответствующего согласования заинтересованных органов. Соответственно, официальный диагноз гласил, что Навальный-де вполне здоров и дееспособен. Что же это еще могло быть, кроме прозрачного намека русским — вот вам зеленый свет, мы тут закончили, "чисто!", забирайте его.

Русские сразу воспользовались подачей и объявили Навального в розыск по тем делам, которые ему инкриминируются на Родине (в основном — финансовые махинации разного калибра и организация несогласованных митингов). Похоже, западные кураторы незадачливого вождя оппозиции, которые уже не видят в нем перспектив, не стали попадаться в очередной юридический цугцванг и ждать, когда Россия передаст запрос в Интерпол.

Да, они просто надавили на Навального с простым и недвусмысленным требованием — "лети, как птица, Алексей, лети домой". Более чем очевидно, что таким образом "проект Навальный" завершился — это конец игры, дальше только титры. Однако за ними уже анонсирована вторая часть — "проект Юля".

Помните, что сделали с немецким СМИ, которое опубликовало инсайд-сценарий, что жена Навального пойдёт на выборы в Госдуму, — этот сайт, как сейчас это модно, стерли из Сети, забанили и запретили. Таким образом, что-то подсказывает — именно "женская карта" сейчас и станет козырной... Из нее сделают Тихановскую — в Минске этот сценарий был обкатан в первом приближении, и его можно ставить на поток.

Такие дела.