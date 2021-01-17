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Спасибо, не надо: немецкая полиция проводила "берлинского пациента" в Москву

Спасибо, не надо: немецкая полиция проводила "берлинского пациента" в Москву

В Сети появилось видео регистрации блогера Алексея Навального и его жены на рейс "Победы". Примечательно, что полицейские не только доставили пару в аэропорт, но и зарегистрировали их на рейс.

Их паспорта они принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике. Самого Навального правоохранители привезли к самолёту в кортеже со спецсигналами. Автомобили также оформляли.

Позже его на автомобиле подвезли к трапу самолёта. Такие действия характерны в случае выдворения из страны персон нон-грата

Вместе с Навальным в лайнере летит порядка 30 журналистов. Кто-то снимает на телефон, кто-то на камеру. Много микрофонов с логотипами международных СМИ.



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По материалам: uposters.ru

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