Спасибо, не надо: немецкая полиция проводила "берлинского пациента" в Москву

Вадим Карасев

В Сети появилось видео регистрации блогера Алексея Навального и его жены на рейс "Победы". Примечательно, что полицейские не только доставили пару в аэропорт, но и зарегистрировали их на рейс.



Их паспорта они принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике. Самого Навального правоохранители привезли к самолёту в кортеже со спецсигналами. Автомобили также оформляли.

Позже его на автомобиле подвезли к трапу самолёта. Такие действия характерны в случае выдворения из страны персон нон-грата

Вместе с Навальным в лайнере летит порядка 30 журналистов. Кто-то снимает на телефон, кто-то на камеру. Много микрофонов с логотипами международных СМИ.







