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США внесли Xiaomi в черный список, запретив американцам инвестировать в компанию

США внесли Xiaomi в черный список, запретив американцам инвестировать в компанию
США включили китайского производителя электроники Xiaomi и еще восемь компаний из КНР в черный список, подозревая их в связях с китайскими военными. Документ опубликован на сайте Пентагона.

Как уточняет Reuters, включение компаний в список означает, что американцы не смогут в них инвестировать и до 11 ноября 2021 года граждане США должны избавиться от акций.

The Verge считает необычным появление производителя электроники в этом списке, поскольку другие компании из него связаны с авиацией, аэрокосмической и химической промышленностью, судостроением и другими подобными отраслями. Издание предполагает, что это может быть связано с производством Xiaomi телекоммуникационного оборудования.
В Xiaomi же заявили, что не согласны с решением американских властей. В корпорации утверждают, что она никак не связана с военными Китая.

Тем не менее после внесения Xiaomi в черный список США акции компании обвалились на рекордные 10%, обращает внимание Bloomberg.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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