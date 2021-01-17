США внесли Xiaomi в черный список, запретив американцам инвестировать в компанию

Алексей Вольцев

США включили китайского производителя электроники Xiaomi и еще восемь компаний из КНР в черный список, подозревая их в связях с китайскими военными. Документ опубликован на сайте Пентагона.Как уточняет Reuters, включение компаний в список означает, что американцы не смогут в них инвестировать и до 11 ноября 2021 года граждане США должны избавиться от акций.The Verge считает необычным появление производителя электроники в этом списке, поскольку другие компании из него связаны с авиацией, аэрокосмической и химической промышленностью, судостроением и другими подобными отраслями. Издание предполагает, что это может быть связано с производством Xiaomi телекоммуникационного оборудования.В Xiaomi же заявили, что не согласны с решением американских властей. В корпорации утверждают, что она никак не связана с военными Китая.Тем не менее после внесения Xiaomi в черный список США акции компании обвалились на рекордные 10%, обращает внимание Bloomberg.