Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Вадим Карасев

Январь плавно подходит к завершению, и уже можно подводить первые итоги. Расклады карт Таро помогут Знакам Зодиака узнать о том, какие события произойдут на грядущей неделе, чтобы не упустить перспективных возможностей и не свернуть на путь, ведущий в тупик.

Каждый расклад старших Арканов уникален, и благодаря их своевременным подсказкам представители Зодиакальных созвездий могут не переживать за свое будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно анализировать выпавшие карты, чтобы не упустить свое счастье и вовремя отказаться от тех планов, которые не приведут к счастливой жизни.

Овен





Аркан «Правосудие» призывает Овнов к честности и непредвзятости. По этой карте необдуманные поступки или желание схитрить обернутся проблемами, и Овнам придется тратить время на работу над ошибками.

Карта «Император» говорит о том, что в середине недели Овны смогут завоевать авторитет, а также претендовать на новую должность. Аркан призывает направить эмоциональную энергию в русло решения насущных вопросов, чтобы привлечь успех в короткий промежуток времени.

По карте «Дьявол» Овнам предстоит борьба с искушениями. Аркан предупреждает о неприятностях, если Овны будут потакать своим прихотям, позабыв об обязанностях и выполнении данных ранее обещаний.

Телец





Карта «Башня» призывает Тельцов отказаться от иллюзий. Аркан описывает ситуацию, когда погоня за несбыточной мечтой приведет к проблемам, а значит, Тельцам нужно преследовать лишь те цели, которые можно воплотить в жизнь.

По карте «Дурак», которая вторит первому Аркану расклада, Тельцам предстоит столкнуться с неизбежными переменами. Противиться происходящему не стоит, иначе удача обойдет стороной.

Аркан «Умеренность» означает везение, и для этого Тельцам нужно сдерживаться и не потакать желанию бросить дело на середине пути. Внимательность и отсутствие спешки помогут привлечь успех и справиться с любыми преградами.

Близнецы





Карта «Суд» говорит о возможности разрешить проблемы и освободиться от сковывающих обстоятельств. По этому Аркану честность и ответственность приведут к успехам. Близнецы также смогут восстановить добрую репутацию и оставить за спиной обидчиков.

По карте «Отшельник» Близнецы смогут взять паузу, чтобы в спокойной обстановке скорректировать планы. Аркан говорит о периоде, когда уединение пойдет на пользу, и Близнецы смогут найти ответы на наболевшие вопросы.

Согласно карте «Император», Близнецы в конце январской недели смогут обрести финансовое благополучие. Аркан говорит о важности соблюдения правил и ответственности, благодаря чему получится притянуть нужные перемены.

Рак





Начало недели, судя по карте «Мир», будет для Раков благоприятным. Аркан говорит о возможности победить вредные привычки, помириться с близкими и найти общий язык с коллегами или начальством.

Карта «Умеренность» призывает Раков к соблюдению осторожности. Если Раки не будут спешить, они смогут разрешить сложные вопросы и обойти стороной сомнительные ситуации.

По карте «Суд» Раков ждет избавление от неприятностей. Аркан говорит об умении отстаивать свои права, и Раки смогут восстановить справедливость. Честность и уверенность помогут также завершить общение с неприятными людьми.

Лев





Аркан «Влюбленные» призывает Львов к ответственности. По этой карте Львы стоят на пороге новой жизни, и для того, чтобы перемены были к лучшему, важно принимать взвешенные решения и прислушиваться к себе.

По карте «Дьявол» Львам предстоит борьба с вредными привычками, мешающими развиваться. Аркан призывает к ответственности и собранности, благодаря которым получится отказаться от прокрастинации и потакания слабостями.

Карта «Звезда» сулит Львам освобождение от забот. Выпадая на конец недели, Аркан говорит о том, что Львы смогли завершить борьбу с успехом, и впереди ждет заслуженная награда.

Дева





Карта «Маг» открывает неделю и сулит Девам новые возможности. Творческие порывы не стоит сдерживать, ведь благодаря неординарному подходу к делам получится облегчить себе жизнь.

Аркан «Солнце» описывает период, когда Девы смогут поставить точку в сложном деле, насладиться триумфом и отдохнуть. Также карта говорит о возможности привлечь материальное благополучие.

Карта «Мир» завершает неделю, и по ней Девы смогут не только обрести уверенность, но и достичь поставленной ранее цели. Аркан описывает период, когда трудности завершаются, и впереди ждут только успехи.

Весы





Аркан «Мир» сулит Весам завершение трудностей и отличное начало недели, когда любые идеи можно воплотить в жизнь, не боясь препятствий на пути. Карта говорит и о времени, когда удается разрешить разногласия.

По карте «Императрица» середина недели пройдет у Весов прекрасно. Аркан сулит рост и развитие, а также завершение неприятностей в личной жизни. Доброжелательный настрой и активность помогут Весам притянуть в жизнь нужные перемены.

Карта «Влюбленные» указывает на ситуацию, когда Весам нужно будет принять серьезное решение, которое поможет изменить жизнь к лучшему. Не исключено, что придется пожертвовать малым, чтобы получить позже гораздо больше.

Скорпион





Аркан «Солнце» символизирует достижение цели, исполнение желаний и перемены к лучшему. У Скорпионов будут все шансы привлечь в жизнь все то, что делает их счастливыми, и насладиться своими успехами.

Карта «Отшельник» сообщает о возможности взять перерыв, чтобы восстановить силы, скорректировать планы и в спокойной обстановке найти ответы на насущные вопросы.

Аркан «Мир» говорит о том, что Скорпионы в конце недели смогут достичь одной из запланированных целей. Это может быть исполнение одного из желаний, загаданных на новый год. Карта также символизирует период, когда удается разрешить споры и обрести взаимопонимание с окружением.

Стрелец





«Звезда» в раскладе — карта исполнения надежд. По ней Стрельцы смогут приблизиться к поставленной цели уже в скором времени, если не станут сворачивать с выбранного пути и спешить понапрасну.

Аркан «Правосудие» говорит о том, что Стрельцам необходимо выполнять свою работу честно, иначе придется исправлять ошибки, и это займет значительное время и отдалит от успеха.

Карта «Иерофант» сулит Стрельцам процветание, однако достичь его получится только в том случае, если посвящать себя выполнению действительно важных дел. Погоня за двумя зайцами не приведет к успехам.

Козерог





По карте «Умеренность» Козерогам не стоит торопиться. Начало недели, проведенное размеренно, даст возможность не ошибиться в принятии важных решений и не допустить фатальных ошибок, ведущих к бедности.

Карта «Колесо фортуны» предвещает непредвиденные обстоятельства, повлиять на которые не получится. Совет аркана — дать событиям произойти, а чтобы понять причину происходящего, Козерогам предстоит проанализировать случившееся без спешки.

Аркан «Мир» говорит о достижении цели, успехе и счастье. По этой карте Козероги смогут занять свое место под солнцем, насладиться триумфом и спокойно продолжать начатое, зная, что впереди ждут новые победы.

Водолей





Карта «Император» на начало недели сулит Водолеям возможность преуспеть в деловой среде, привлечь материальное благополучие за счет активности и целеустремленности. Также Аркан говорит о возможной поддержке со стороны покровителя или влиятельного человека.

По карте «Влюбленные» Водолеям предстоит решиться на серьезный шаг, который изменит их жизнь к лучшему. Выбор дальнейшего пути нужно делать самостоятельно, чтобы прийти к своей цели, а не преследовать чужие идеалы.

По карте «Верховная жрица» в конце недели Водолеи смогут преуспеть в любом деле, если прислушаются к интуиции. Внутренний голос поможет сделать правильный выбор, который приведет к победе и не даст оступиться при принятии важных решений.

Рыбы





По карте «Дьявол» Рыбы в начале недели столкнутся с соблазнами, которым необходимо противостоять. Сила воли и желание достичь поставленных задач помогут Рыбам не угодить в ловушку.

Карта «Маг» говорит о возможности преуспеть в делах, и в этом Рыбам поможет находчивость, а также умение использовать свои скрытые таланты.

«Верховная жрица» в раскладе — карта, призывающая Рыб отказаться от спешки. По этому Аркану позитивные перемены не заставят себя ждать, если не потакать сиюминутным прихотям и не откладывать решение важных вопросов в долгий ящик.