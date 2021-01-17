Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тяжеловесы перестанут «убивать» русские дороги

Тяжеловесы перестанут «убивать» русские дороги

Тема: Какие законы вступают в силу


Ради сохранности шоссе и трасс в России усовершенствовали контроль веса и габаритов транспорта — власти взяли курс на автоматизацию этой процедуры. Новые требования к площадкам для стационарных и передвижных пунктов контроля определены в поправках к закону об автодорогах, которые вступают в силу 17 января.

В законе закрепили понятия зоны и пункта автоматического весогабаритного контроля. Площадки оснастят устройствами фото и видеозаписи, которые умеют распознавать госномера автомобилей, а также оборудованием для измерения массы, нагрузки на ось, расстояния между осями, габаритов и других параметров. Программы будут сравнивать снятые показатели с нормативами. В случае превышения нормы водитель увидит на табло предупреждение. Если при этом у него нет специального разрешения для проезда, то он обязан отогнать тяжеловес на ближайшую площадку за пределами дороги.

Водителей длинномерных фур хотят освободить от части штрафов


Первые три месяца после установки автоматический пункт контроля должен работать в тестовом режиме: водители будут видеть снятые показатели, но в случае их превышения штрафы им выписывать не будут. Это определено в новом порядке проведения весогабаритного контроля, утверждённом Правительством, документ вступил в силу 1 января 2021 года.  

Напомним, к настоящему дню по стране работает уже 82 автоматических пунктов контроля веса и габаритов транспорта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина, Ляйсан Утяшева наслаждаются пляжным отдыхом
Лето на "Сплетнике": Анна Седокова, Полина Гагарина, Дарья Клюкина,
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц
В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее

Топ на сегодня

Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа

Еще по теме

Почтальонов обеспечат оружием и электрошокерами
Машины таможенной службы оснастят «мигалками»
Участников госзакупок начнут допускать к ним без промедления
Кабмин расширил перечень федеральных дорог