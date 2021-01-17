Тяжеловесы перестанут «убивать» русские дороги

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Ради сохранности шоссе и трасс в России усовершенствовали контроль веса и габаритов транспорта — власти взяли курс на автоматизацию этой процедуры. Новые требования к площадкам для стационарных и передвижных пунктов контроля определены в поправках к закону об автодорогах, которые вступают в силу 17 января.

В законе закрепили понятия зоны и пункта автоматического весогабаритного контроля. Площадки оснастят устройствами фото и видеозаписи, которые умеют распознавать госномера автомобилей, а также оборудованием для измерения массы, нагрузки на ось, расстояния между осями, габаритов и других параметров. Программы будут сравнивать снятые показатели с нормативами. В случае превышения нормы водитель увидит на табло предупреждение. Если при этом у него нет специального разрешения для проезда, то он обязан отогнать тяжеловес на ближайшую площадку за пределами дороги.

Водителей длинномерных фур хотят освободить от части штрафов

Первые три месяца после установки автоматический пункт контроля должен работать в тестовом режиме: водители будут видеть снятые показатели, но в случае их превышения штрафы им выписывать не будут. Это определено в новом порядке проведения весогабаритного контроля, утверждённом Правительством, документ вступил в силу 1 января 2021 года.

Напомним, к настоящему дню по стране работает уже 82 автоматических пунктов контроля веса и габаритов транспорта.

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