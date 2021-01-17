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У 13 израильтян парализовало лицо после прививки Pfizer

У 13 израильтян парализовало лицо после прививки Pfizer

После прививки от коронавируса компании Pfizer у 13 человек зафиксировали временный лицевой паралич. У одного из привитых этот эффект длился минимум 28 часов, пишет издание The Times of Israel со ссылкой на Минздрав Израиля.

3 человека сообщили о горьком металлическом привкусе во рту, а два пациента пожаловались на затрудненное дыхание. У одного пациента отметили потерю сознания. Минздрав Израиля не считает паралич противопоказанием для введения второй дозы вакцины.

На данный момент первую дозу препарата получило уже около 2 миллионов израильских граждан. По количеству вакцинаций страна находится на 5-м месте.

Ранее Ruposters писал, что в Израиле умер еще один человек после прививки Pfizer.

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По материалам: uposters.ru

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